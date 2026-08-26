Fête de la Saint-Nicolas Windstein
samedi 5 décembre 2026 · Windstein
Informations pratiques
Windstein
Fête de la Saint-Nicolas
Place du menhir Windstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Marché des producteurs et artisanat de Noël. Passage du Saint-Nicolas et son fidèle âne à la rencontre des enfants sages. Animation musicale et restauration.
Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux sur le marché des producteurs et découvrez-y de l’artisanat typique de Noël ! Le Saint-Nicolas passera en fin d’après-midi avec son fidèle âne à la rencontre des enfants sages. Enfin, profitez d’une animation musicale en début de soirée.
Réchauffez-vous avec une bonne soupe de légumes ou une tartiflette tout en appréciant un vin chaud ou une bière de Noël. 0 .
Place du menhir Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 24 31 commune.windstein@orange.fr
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English :
Farmers’ market and Christmas crafts. St. Nicholas and his trusty donkey will be on hand to meet well-behaved children. Musical entertainment and catering.
L’événement Fête de la Saint-Nicolas Windstein a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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