Cours-les-Barres

Fête de la Saint-Pantaléon

Cours-les-Barres Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Fête communale de la Saint-Pantaléon, Concours de sport, brocante, marche accompagnée,

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Cours-les-Barres 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 76 49 86

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English :

Saint-Pantaléon municipal festival, flea market, funfair

L’événement Fête de la Saint-Pantaléon Cours-les-Barres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Loire en Berry