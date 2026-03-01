Fête de la Saint Patrick Sorigny

Fête de la Saint Patrick

ÉVÉNEMENT I Soirée spéciale Saint Patrick

Rendez-vous le samedi 7 mars 2026 à la salle des fêtes de SORIGNY pour célébrer la Saint Patrick. Passez à la mode irlandaise le temps d’une soirée !

Au programme Musique irlandaise avec le groupe STILTONS, jeux de fléchettes, bar et restauration sur place.

Samedi 7 mars 2026 à partir de 19h30

Salle des fêtes espace Gilbert TROTTIER à SORIGNY

Entrée libre

Événement organisé par le Comité des fêtes de Sorigny. .

Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitedesfetesdesorigny@gmail.com

English :

Join us on Saturday, March 7, 2026 at the SORIGNY village hall to celebrate Saint Patrick’s Day. Spend an evening in Irish style!

On the program: Irish music with the band STILTONS, darts, bar and on-site catering.

