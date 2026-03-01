Fête de la Saint Patrick Sorigny
Fête de la Saint Patrick Sorigny samedi 7 mars 2026.
Fête de la Saint Patrick
Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Rendez-vous le samedi 7 mars 2026 à la salle des fêtes de SORIGNY pour célébrer la Saint Patrick. Passez à la mode irlandaise le temps d’une soirée !
Au programme Musique irlandaise avec le groupe STILTONS, jeux de fléchettes, bar et restauration sur place.
Samedi 7 mars 2026 à partir de 19h30
Salle des fêtes espace Gilbert TROTTIER à SORIGNY
Entrée libre
Événement organisé par le Comité des fêtes de Sorigny. .
Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitedesfetesdesorigny@gmail.com
English :
Join us on Saturday, March 7, 2026 at the SORIGNY village hall to celebrate Saint Patrick’s Day. Spend an evening in Irish style!
On the program: Irish music with the band STILTONS, darts, bar and on-site catering.
