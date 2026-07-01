Fête de la Saint Pey Langoiran Pomarède Langoiran
vendredi 24 juillet 2026 · Pomarède · Langoiran
Informations pratiques
Langoiran
Fête de la Saint Pey Langoiran
Pomarède Parc de Pomarède Langoiran Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 08:00:00
fin : 2026-07-26 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Du 24 au 26 juillet 2026, Langoiran met les petits plats dans les grands pour célébrer le centenaire de son Comité des Fêtes ! Rendez-vous au Parc de Pomarède pour trois jours de festivités populaires et conviviales, entre fête foraine, animations et musique live. Chaque soir, apéritifs offerts et repas conviviaux vous attendent sur place. Réservation conseillée pour les repas. .
Pomarède Parc de Pomarède Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 46 57
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English : Fête de la Saint Pey Langoiran
L’événement Fête de la Saint Pey Langoiran Langoiran a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Entre-deux-Mers
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