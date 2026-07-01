Fête de la Saint Pey Langoiran Pomarède Langoiran

Informations pratiques

Langoiran

Fête de la Saint Pey Langoiran

Pomarède Parc de Pomarède Langoiran Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 08:00:00

fin : 2026-07-26 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Du 24 au 26 juillet 2026, Langoiran met les petits plats dans les grands pour célébrer le centenaire de son Comité des Fêtes ! Rendez-vous au Parc de Pomarède pour trois jours de festivités populaires et conviviales, entre fête foraine, animations et musique live. Chaque soir, apéritifs offerts et repas conviviaux vous attendent sur place. Réservation conseillée pour les repas. .

Pomarède Parc de Pomarède Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 46 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Pey Langoiran

L’événement Fête de la Saint Pey Langoiran Langoiran a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Entre-deux-Mers