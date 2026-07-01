Fête médiévale et marché artisanal Langoiran
samedi 25 juillet 2026 · Langoiran
Informations pratiques
Langoiran
Fête médiévale et marché artisanal
Château médiéval Langoiran Gironde
Tarif : 7 – 7 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Les médiévales de Langoiran vous donnerons l’occasion revivre à l’époque des chevaliers mais aussi de voir des combats, un concours de tirs à l’arc, un spectacle et des danses le soir à 21h. Durant la journée un marché artisanal vous donnera l’occasion de découvrir les œuvres d’artistes. Durant ces 2 jours possibilité de restauration sur place le samedi midi et soir le dimanche à midi. .
Château médiéval Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 89 87 27 chateaudelangoiran@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête médiévale et marché artisanal
L’événement Fête médiévale et marché artisanal Langoiran a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Langoiran (Gironde)
- Fête de la Saint Pey Langoiran Pomarède Langoiran 24 juillet 2026
- 3# Journée gras, délices & gourmandises École maternelle Langoiran 6 décembre 2026