Informations pratiques

Langoiran

Fête médiévale et marché artisanal

Château médiéval Langoiran Gironde

Tarif : 7 – 7 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Les médiévales de Langoiran vous donnerons l’occasion revivre à l’époque des chevaliers mais aussi de voir des combats, un concours de tirs à l’arc, un spectacle et des danses le soir à 21h. Durant la journée un marché artisanal vous donnera l’occasion de découvrir les œuvres d’artistes. Durant ces 2 jours possibilité de restauration sur place le samedi midi et soir le dimanche à midi. .

Château médiéval Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 89 87 27 chateaudelangoiran@hotmail.fr

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English : Fête médiévale et marché artisanal

L’événement Fête médiévale et marché artisanal Langoiran a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers