Fête de la Saint Pierre (mer et pêcheurs) Quai Marius-Cerruti La Seyne-sur-Mer

La Seyne-sur-Mer

Fête de la Saint Pierre (mer et pêcheurs)

Quai Marius-Cerruti Port de Saint Elme La Seyne-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Puces nautiques, expo, animation de plongée, jeux, balades bateaux, démonstration country danse, sardinade, cabaret… ambiance musicale.

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Quai Marius-Cerruti Port de Saint Elme La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 15 14 33 contact@societenautique-petitemer.fr

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English : Fête de la Saint Pierre (sea and fishermen)

Nautical flea market, exhibition, diving animation, games, boat trips, country dance demonstration, sardinade, cabaret… musical atmosphere.

L’événement Fête de la Saint Pierre (mer et pêcheurs) La Seyne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée