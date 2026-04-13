Visite du Jardin Botanique de Balaguier – Tamaris vu par George Sand. Une sensibilité écologique et romantique, Musée Balaguier, La Seyne-sur-Mer

Visite du Jardin Botanique de Balaguier – Tamaris vu par George Sand.

Une sensibilité écologique et romantique Samedi 6 juin, 10h30, 14h30 Musée Balaguier Var

limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

La visite se déroule pendant 1 H 30, le matin de 10 H à 11 H 30, l’après-midi de 14 H 30 à 16 H

Musée Balaguier 924 corniche general bonaparte, 83500 La Seyne-sur-Mer, France La Seyne-sur-Mer 83500 Balaguier Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494948472 http://www.la-seyne.fr/Musee-Balaguier/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 0494948472 »}, {« type »: « email », « value »: « museebalaguier@orange.fr »}] Le jardin botanique du musée Balaguier a été créé en 2008 autour du voyage des plantes et du jardin botanique de la marine de Toulon. Il est composé de 10 espaces thématiques : plantes aromatiques, australiennes, cactées, exotiques, aquatiques, asiatiques, médicinales, alimentaires, agrumes et industrielles. Le musée Balaguier et Canopé-académie de Nice proposent aux enseignants de 1er et 2nd degrés un parcours pédagogique numérique à travers des QR codes au niveau de chacun des 10 espaces du jardin. Parking.

La visite se déroule pendant 1 H 30, le matin de 10 H à 11 H 30, l’après-midi de 14 H 30 à 16 H

©julien gomez estienne