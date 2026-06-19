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Fête de la Saint-Pierre Le Bourg Sémelay

Fête de la Saint-Pierre Le Bourg Sémelay dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Le Bourg
Adresse
Au centre du village
Ville
58360 Sémelay
Département
Nièvre
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sémelay

Fête de la Saint-Pierre

Le Bourg Au centre du village Sémelay Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le Comité des Fêtes et la Municipalité de Sémelay organisent la fête patronale de la Saint-Pierre dimanche 5 juillet 2026.
Toute la journée (brocante dès 6h) brocante, produits du terroir, attractions foraines, manège gratuit, feu d’artifice à 22h.
Restauration midi et soir. Menu Entrée, Jambon à la broche, fromage blanc, glace.
Tarif 18€ adulte / 10€ enfant (- de 12 ans). Brocante 1,50 € le mètre linéaire.
Réservation souhaitée avant le 1er juillet. Infos et inscriptions 06 44 91 82 36 / 06 86 48 95 76.   .

Le Bourg Au centre du village Sémelay 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 91 82 36 

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English : Fête de la Saint-Pierre

L’événement Fête de la Saint-Pierre Sémelay a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Rives du Morvan