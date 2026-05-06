Chaspinhac

Fête de la Saint-Quentin

Saint Quentin Chaspinhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Comme chaque année à site unique, soirée unique !

Repas et concerts avec Les Mécanos dans un lieu qui ne vous laissera pas indifférent… à découvrir ou à re-decouvrir !

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Saint Quentin Chaspinhac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As every year: a unique site, a unique evening!

Meals and concerts with Les Mécanos in a place that will not leave you indifferent? to discover or re-discover!

L’événement Fête de la Saint-Quentin Chaspinhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay