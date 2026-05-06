Fête de la Saint-Quentin Chaspinhac
Fête de la Saint-Quentin Chaspinhac samedi 4 juillet 2026.
Chaspinhac
Fête de la Saint-Quentin
Saint Quentin Chaspinhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Comme chaque année à site unique, soirée unique !
Repas et concerts avec Les Mécanos dans un lieu qui ne vous laissera pas indifférent… à découvrir ou à re-decouvrir !
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Saint Quentin Chaspinhac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
As every year: a unique site, a unique evening!
Meals and concerts with Les Mécanos in a place that will not leave you indifferent? to discover or re-discover!
L’événement Fête de la Saint-Quentin Chaspinhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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