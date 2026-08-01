Informations pratiques

Tersannes

Fête de la Saint Symphorien

Le Bourg Tersannes Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez passer une soirée dans une ambiance chaleureuse autour d’un bon repas et danser jusqu’au bout de la nuit. Pensez à réserver votre place avant le 19 août ! .

Le Bourg Tersannes 87360 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 46

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English : Fête de la Saint Symphorien

L’événement Fête de la Saint Symphorien Tersannes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin