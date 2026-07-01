Informations pratiques

Saint-Priest-la-Plaine

Fête de la Sainte Anne

Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18

soirée dansante avec LINKS,

Au menu (20 €uros) Terrine de poisson / Macédoine, Faux-filet frites, Café gourmand,

​Dimanche 19

​08h 00 Brocante et marché de producteurs,

​13h 30 Concours de Pétanque,

​20h 30 Spectacle ACRO BIKE,

​En soirée Feu d’artifice et soirée animée par DJ Jérôme

​Réservations & Inscriptions 06 75 52 96 23. .

Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23

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English : Fête de la Sainte Anne

L’événement Fête de la Sainte Anne Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Tourisme