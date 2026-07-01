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AGENDA · Saint-Priest-la-Plaine

Fête de la Sainte Anne Saint-Priest-la-Plaine

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Priest-la-Plaine

Fête de la Sainte Anne Saint-Priest-la-Plaine

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Ville
23240 Saint-Priest-la-Plaine
Département
Creuse
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Priest-la-Plaine

Fête de la Sainte Anne

Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Samedi 18
soirée dansante avec LINKS,
Au menu (20 €uros) Terrine de poisson / Macédoine, Faux-filet frites, Café gourmand,

​Dimanche 19
​08h 00 Brocante et marché de producteurs,
​13h 30 Concours de Pétanque,
​20h 30 Spectacle ACRO BIKE,
​En soirée Feu d’artifice et soirée animée par DJ Jérôme
​Réservations & Inscriptions 06 75 52 96 23.   .

Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23 

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English : Fête de la Sainte Anne

L’événement Fête de la Sainte Anne Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Tourisme