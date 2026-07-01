Fête de la Sainte Anne Saint-Priest-la-Plaine
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Priest-la-Plaine
Informations pratiques
Saint-Priest-la-Plaine
Fête de la Sainte Anne
Saint-Priest-la-Plaine Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18
soirée dansante avec LINKS,
Au menu (20 €uros) Terrine de poisson / Macédoine, Faux-filet frites, Café gourmand,
Dimanche 19
08h 00 Brocante et marché de producteurs,
13h 30 Concours de Pétanque,
20h 30 Spectacle ACRO BIKE,
En soirée Feu d’artifice et soirée animée par DJ Jérôme
Réservations & Inscriptions 06 75 52 96 23. .
Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23
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English : Fête de la Sainte Anne
L’événement Fête de la Sainte Anne Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Tourisme