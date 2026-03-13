Fête de la science à l’écomusée Refuge des animaux Saint-Léger-les-Mélèzes

Fête de la science à l’écomusée

Refuge des animaux Chemin du Veyre Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Pour cette journée, l’écomusée vous attend pour participer aux diverses animations et rencontres.

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Refuge des animaux Chemin du Veyre Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 47 78 lerefugedesanimaux@orange.fr

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English :

For this day, the ecomuseum awaits you to take part in the various activities and meetings.

L’événement Fête de la science à l’écomusée Saint-Léger-les-Mélèzes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar