Fête de la science à l’écomusée Refuge des animaux Saint-Léger-les-Mélèzes
Fête de la science à l’écomusée Refuge des animaux Saint-Léger-les-Mélèzes dimanche 4 octobre 2026.
Fête de la science à l’écomusée
Refuge des animaux Chemin du Veyre Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Pour cette journée, l’écomusée vous attend pour participer aux diverses animations et rencontres.
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Refuge des animaux Chemin du Veyre Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 47 78 lerefugedesanimaux@orange.fr
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English :
For this day, the ecomuseum awaits you to take part in the various activities and meetings.
L’événement Fête de la science à l’écomusée Saint-Léger-les-Mélèzes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar