Fête de la science : exposition « Nourrir l’humanité, le défi du siècle », Médiathèque de Saint-Raphaël, Saint-Raphaël

Informations pratiques

Fête de la science : exposition « Nourrir l’humanité, le défi du siècle » 2 – 4 octobre Médiathèque de Saint-Raphaël Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T08:30:00+02:00 – 2026-10-02T09:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Les 12 panneaux de l’exposition « Nourrir l’humanité, le défi du siècle » constituent une synthèse, accessible à tous les publics, des différents aspects de ce que l’on nomme aujourd’hui le développement durable.

En se fondant sur une question essentielle : notre agriculture parviendra-t-elle, demain, à nourrir tous les humains tout en préservant la planète?

Médiathèque de Saint-Raphaël place gabriel péri 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498118900 https://bm.esterel-mediatem.fr/ La Médiathèque de Saint-Raphaël fait partie d’un Centre culturel regroupant également un auditorium, un Conservatoire, une salle d’exposition, un Musée MicroFolie, un Créalab… parkings et gare sncf à 5 mn

Biblis en folie 2026

©Editions Sepia