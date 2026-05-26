Fête de la seconde main 83 boulevard Albert 1er Rennes Samedi 20 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

La Gargouille organise son évènement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la restauration, découvrir l’expo, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire !

L’association La Gargouille organise son évenement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la buvette et restauration, découvrir l’expo de récup, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ou gratuitement ! Samedi 20 Juin de 10 h à 18 h au 83 Bd Albert 1er, Rennes. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

1

contact@lagargouille.org

83 boulevard Albert 1er 83 boulevard Albert 1er Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

