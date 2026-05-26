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Fête de la seconde main 83 boulevard Albert 1er Rennes

Fête de la seconde main 83 boulevard Albert 1er Rennes

Fête de la seconde main 83 boulevard Albert 1er Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : 83 boulevard Albert 1er

Adresse : 83 boulevard Albert 1er Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Fête de la seconde main 83 boulevard Albert 1er Rennes Samedi 20 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

La Gargouille organise son évènement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la restauration, découvrir l’expo, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire !

L’association La Gargouille organise son évenement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la buvette et restauration, découvrir l’expo de récup, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ou gratuitement ! Samedi 20 Juin de 10 h à 18 h au 83 Bd Albert 1er, Rennes. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

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 contact@lagargouille.org

83 boulevard Albert 1er 83 boulevard Albert 1er Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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