Dynamique des systèmes, IGR-IAE Rennes, Rennes

Dynamique des systèmes 19 et 20 juin IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00

Depuis les travaux initiateurs de J.W Forrester dans les années 50-60 et la publication du fameux rapport Limits to Growth (1972), la dynamique des systèmes s’est enrichie de ce que les anglo-saxons appellent une « library ». Ce terme regroupe à la fois les publications scientifiques, les modèles et les études de cas que l’on retrouve dans de nombreuses disciplines (biologie, écologie, gestion, management, urbanisme…). Les années 90 ont vu l’émergence de la System Dynamics Society (SDS) et l’organisation de colloques internationaux en alternance sur le continent nord-américain et européen. Certaines disciplines (économie) peinent encore à accorder à la dynamique des systèmes, le statut de méthode scientifique, et certains pays (France) font état d’un profond retard en matière de formation et de recherche en dynamique des systèmes.

Depuis 2024, la France dispose d’un Chapter à la System Dynamics Society, ce réseau français de dynamique des systèmes regroupe des chercheurs, des enseignants, des chargés de mission de collectivités publiques et des ingénieurs du monde de l’entreprise. Son réseau Linkedin – près de 630 membres – entend populariser la dynamique des systèmes via l’organisation de visioconférences et la création d’une library d’études de cas. Chaque année, une école d’été qui se tient à Laschamps (63000) propose une formation certifiée qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec les concepts et acquérir des compétences en modélisation. Fort de cette expérience, le réseau français de la System Dynamics Society entend organiser son premier événement dans les locaux de l’IGR-IAE de l’Université de Rennes, les vendredi 19 et samedi 20 juin 2026. Une journée sera consacrée aux communications et une demi-journée (le samedi matin), à la vie et la dynamique du réseau.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://dynasystems.sciencesconf.org/index »}]

Journées d’études du réseau français de dynamique des systèmes de la SDS