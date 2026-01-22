Fête de la solidarité

Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-10

Vide-greniers animations et jeux pour enfants exposition des associations caritatives buvette et restauration sur place.

Rue des Champs Marteaux Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 34 78 48 comitedesfetes.descartes@gmail.com

English :

Garage sale entertainment and games for children charity exhibition refreshments and food on site.

L’événement Fête de la solidarité Descartes a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire