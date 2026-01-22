Fête de la solidarité Descartes
Fête de la solidarité Descartes dimanche 10 mai 2026.
Fête de la solidarité
Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
2026-05-10
Vide-greniers animations et jeux pour enfants exposition des associations caritatives buvette et restauration sur place.
Rue des Champs Marteaux Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 34 78 48 comitedesfetes.descartes@gmail.com
English :
Garage sale entertainment and games for children charity exhibition refreshments and food on site.
