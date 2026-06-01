Fillières

Fête de la sorcière

Fillières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 10:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Fête villageoise qui rassemble des artisans, des producteurs locaux, des artistes peintres etc…

Animations de rue tout au long de la journée.

La fête se clôture par un bal populaire et l’embrasement du bûcher.

Restauration et buvette.Tout public

2 .

Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 01 08

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English :

Village festival featuring craftsmen, local producers, painters and more…

Street entertainment throughout the day.

The festival closes with a popular dance and the lighting of the bonfire.

Catering and refreshments.

L’événement Fête de la sorcière Fillières a été mis à jour le 2026-05-27 par OT DU GRAND LONGWY