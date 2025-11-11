Fête de la St Gervais Méasnes
Fête de la St Gervais Méasnes samedi 20 juin 2026.
Fête de la St Gervais
Stade de Méasnes Méasnes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête Patronale de Saint-Gervais
20 Juin
20h
Stade de Méasnes
–> Méasnes en fête .
Stade de Méasnes Méasnes 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 51 67 05 measnesenfete23@gmail.com
English : Fête de la St Gervais
German : Fête de la St Gervais
Italiano :
Espanol : Fête de la St Gervais
L’événement Fête de la St Gervais Méasnes a été mis à jour le 2025-11-07 par Creuse Tourisme