Fête de la St Jean Route de la Baie Ploubazlanec
Fête de la St Jean Route de la Baie Ploubazlanec samedi 20 juin 2026.
Ploubazlanec
Fête de la St Jean
Route de la Baie Camping du Ouern Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Ploubazlanec vous invite au feu de la St Jean. Repas, animations avec les Photocopines suivies d’un DJ. .
Route de la Baie Camping du Ouern Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête de la St Jean Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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