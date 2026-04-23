Fête de la St Jean Route de la Baie Ploubazlanec

Ploubazlanec

Fête de la St Jean

Route de la Baie Camping du Ouern Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de Ploubazlanec vous invite au feu de la St Jean. Repas, animations avec les Photocopines suivies d’un DJ. .

Route de la Baie Camping du Ouern Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête de la St Jean Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol