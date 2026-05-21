Saint-Amarin

Fête de la tarte flambée

Place des Diables Bleus Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Musique Municipale vous convie à leur traditionnelle fête de la tarte flambée. Musique, ambiance chaleureuse et bien sur tartes flambées déclinées de plusieurs façons, salées, sucrées !

En famille, entre amis, la fête de la tarte flambée, une fête pour vous !

La Musique Municipale vous convie à leur traditionnelle fête de la tarte flambée. Musique, ambiance chaleureuse et bien sur tartes flambées déclinées de plusieurs façons, salées, sucrées !

En famille, entre amis, la fête de la tarte flambée, une fête pour vous !

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Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 83 08 35

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English :

The Musique Municipale invites you to their traditional tarte flambée festival. Music, a warm atmosphere and, of course, tarts flambées in a variety of savory and sweet flavors!

Whether you’re with family or friends, the Tarte Flambée Festival is for you!

L’événement Fête de la tarte flambée Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin