Fête de la tarte flambée Saint-Amarin
Fête de la tarte flambée Saint-Amarin samedi 4 juillet 2026.
Saint-Amarin
Fête de la tarte flambée
Place des Diables Bleus Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Musique Municipale vous convie à leur traditionnelle fête de la tarte flambée. Musique, ambiance chaleureuse et bien sur tartes flambées déclinées de plusieurs façons, salées, sucrées !
En famille, entre amis, la fête de la tarte flambée, une fête pour vous !
La Musique Municipale vous convie à leur traditionnelle fête de la tarte flambée. Musique, ambiance chaleureuse et bien sur tartes flambées déclinées de plusieurs façons, salées, sucrées !
En famille, entre amis, la fête de la tarte flambée, une fête pour vous !
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Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 83 08 35
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English :
The Musique Municipale invites you to their traditional tarte flambée festival. Music, a warm atmosphere and, of course, tarts flambées in a variety of savory and sweet flavors!
Whether you’re with family or friends, the Tarte Flambée Festival is for you!
L’événement Fête de la tarte flambée Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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