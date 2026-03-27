Fête de la tarte Place François Mitterrand Lormes
Fête de la tarte Place François Mitterrand Lormes samedi 3 octobre 2026.
Fête de la tarte
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03 19:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Fête de la tarte Générations Mouvement .
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 91 70 35
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English : Fête de la tarte
L’événement Fête de la tarte Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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