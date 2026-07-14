AGENDA · Poursac
Fête de la terre GAEC de l’Argentor Poursac
samedi 1 août 2026 · GAEC de l'Argentor · Poursac
Informations pratiques
Poursac
Fête de la terre
GAEC de l’Argentor 3 Route des Manibeaux Poursac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Brocante, randonnée, marché, fanfare….
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GAEC de l’Argentor 3 Route des Manibeaux Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 21 22 50
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English :
Flea market, hike, walk, marching band….
L’événement Fête de la terre Poursac a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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