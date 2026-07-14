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AGENDA · Poursac

Fête de la terre GAEC de l’Argentor Poursac

samedi 1 août 2026 · GAEC de l'Argentor · Poursac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
GAEC de l'Argentor
Adresse
3 Route des Manibeaux
Ville
16700 Poursac
Département
Charente
Tarif

Poursac

Fête de la terre

GAEC de l’Argentor 3 Route des Manibeaux Poursac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Brocante, randonnée, marché, fanfare….
  .

GAEC de l’Argentor 3 Route des Manibeaux Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 21 22 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market, hike, walk, marching band….

L’événement Fête de la terre Poursac a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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