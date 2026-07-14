Fête de la terre GAEC de l’Argentor Poursac

Informations pratiques

Poursac

Fête de la terre

GAEC de l’Argentor 3 Route des Manibeaux Poursac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Brocante, randonnée, marché, fanfare….

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GAEC de l’Argentor 3 Route des Manibeaux Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 21 22 50

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English :

Flea market, hike, walk, marching band….

L’événement Fête de la terre Poursac a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente