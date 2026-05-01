Bidache

Fête de la Tigne

Place du fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

10h45, départ de la confrérie de la Tigne depuis la Mairie vers l’église.

10h30, messe en gascon. Accompagnement de la Batterie Fanfare de Came Lous Hardits avec les chants de la Gramontoise et des Cantayres.

12h, devant la stèle, Animation musicale et dégustation traditionnelle de kir au barricot .

13h30, repas traditionnel démonstrations et animations. Réservation obligatoire avant le 9 mai.

17h tirage au sort de la bourriche et animations diverses. .

Place du fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Fête de la Tigne

L’événement Fête de la Tigne Bidache a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque