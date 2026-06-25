Fête de la Tour Monréal Sauveterre-de-Béarn
samedi 4 juillet 2026 · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Sauveterre-de-Béarn
Fête de la Tour Monréal
Place des Salières Mairie Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Profitez d’une soirée conviviale, à la découverte de l’histoire de la Tour Monréal. Cet événement signe le dixième anniversaire d’ouverture de la tour au public !
Rendez-vous à 18h place de la mairie pour une visite guidée de la ville. À 20h30, retrouvez le spectacle La Tour raconte sur l’esplanade de la mairie, avant de poursuivre la soirée à 22h avec un son et lumière projeté sur la Tour, place de l’Église. Une belle occasion de découvrir le patrimoine local dans une ambiance conviviale et festive.
En cas de pluie, le spectacle et le son et lumière seront proposés aux hangars. .
Place des Salières Mairie Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amis-sauveterre@orange.fr
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English : Fête de la Tour Monréal
L’événement Fête de la Tour Monréal Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Béarn des Gaves
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