Marché des Producteurs de Pays Sauveterre-de-Béarn
Marché des Producteurs de Pays Sauveterre-de-Béarn vendredi 17 juillet 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Marché des Producteurs de Pays
Esplanade de la Mairie Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Vous n’y trouverez que des produits fermiers et artisanaux locaux, que vous pourrez consommer directement sur place en composant votre assiette ! Cette soirée promet d’être festive et chaleureuse ! .
Esplanade de la Mairie Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Béarn des Gaves
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