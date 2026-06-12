Sauveterre-de-Béarn

Marché des Producteurs de Pays

Esplanade de la Mairie Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Vous n’y trouverez que des produits fermiers et artisanaux locaux, que vous pourrez consommer directement sur place en composant votre assiette ! Cette soirée promet d’être festive et chaleureuse ! .

Esplanade de la Mairie Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Béarn des Gaves