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Soirée Guinguette et Concert Live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn

samedi 18 juillet 2026 · Au Fil de l'Eau · Sauveterre-de-Béarn

Soirée Guinguette et Concert Live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Au Fil de l'Eau
Adresse
523 chemin du moulin
Ville
64390 Sauveterre-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Sauveterre-de-Béarn

Soirée Guinguette et Concert Live

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le groupe Brumes vous accompagne le temps d’un soir en musique le long des berges du gave.
Rejoignez-nous pour une soirée d’été pétillante et gourmande les pieds dans l’eau.
Barbecue à partir de 19h30.
Concert à partir de 20h00.   .

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 13 98 

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English : Soirée Guinguette et Concert Live

L’événement Soirée Guinguette et Concert Live Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves

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