Fête de la Tourte Pyrénéenne GALAN Galan

Informations pratiques

Galan

Fête de la Tourte Pyrénéenne

GALAN Dans le village Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La Tourte est une pâtisserie typique des Hautes Pyrénées. Elle est de toutes les occasions. Sa recette, qui est un vrai savoir-faire, se transmet de génération en génération pour le bonheur des papilles.

Cette spécialité bigourdane a désormais sa fête, son concours et sa confrérie au sein du village de Galan. Une bastide de caractère à l’esprit Gascon au cœur des coteaux et à proximité de Lannemezan.

Au programme de cette journée Championnat de France de la Tourte, village gourmand et artisanal, randonnée pédestre, rencontre des confréries et de nombreuses animations tout au long de la journée

Programme de la journée

Championnat de France de la Tourte Pyrénéenne (ouvert à tous avec 3 catégories enfants/amateurs/professionnel)

10H Fabrication sur place avec cuisson dans la boulangerie de Galan

15H30 Le Jury dégustera les tourtes des candidats

17H Remise des Prix

Village Gourmand et Artisanal ouvert de 9h à 18h

Producteurs de Tourtes, pâtisseries régionales et produits de terroir et artisanat

Rencontre des Confréries des Hautes Pyrénées

– 10H30 Messe

– 11H30 Défilé des confréries

– 12H30 Présentation et intronisation des nouveaux membres

Tout au long de la journée

– Groupes et danses Folkloriques des Pyrénées et d’ailleurs

– Passe-rue groupe celtique et chorale

– Exposition voitures anciennes

– Théâtre de Marionnettes Tourterelles et Tourteline

– Jeux en bois

– Expositions

– Initiation danse country

– Ateliers natures et ludiques

Restauration sur place.

Information au 05 62 39 00 46 .

GALAN Dans le village Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46

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English :

Tourte is a typical Hautes Pyrénées pastry. It’s perfect for any occasion. Its recipe, a true savoir-faire, has been handed down from generation to generation to delight the taste buds.

This Bigourdane specialty now has its own festival, competition and brotherhood in the village of Galan. A Gascon-style bastide in the heart of the hills near Lannemezan.

On the program for the day: French Tourte Championship, gourmet and craft village, walking tour, meeting of the brotherhoods and numerous events throughout the day

L’événement Fête de la Tourte Pyrénéenne Galan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65