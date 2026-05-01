Vendres

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 VENDRES

Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Marché de producteurs locaux, balade nature, stand de découverte de la nature et des étangs, mini ferme pédagogique, stand et atelier autour de la laine, défilé du troupeau, des chevaux, des ânes et des calèches dans le village, repas traditionnel de la transhumance, balade nature et patrimoine, jeu Baludik l’esprit de Vénus et animation musicale toute la journée avec la fanfare Banzai !

Programme de la journée Place du lavoir Vendres

Dès 9h Marché de producteurs locaux

10h Balade nature à la rencontre du troupeau rendez-vous au point info

10h à 16h Stand de découverte de la nature et des étangs mini ferme pédagogique stand et atelier autour de la laine avec démonstration de filage, anciens outils, fabrication de moutons miniatures…

11h départ du troupeau derrière l’ancien camping municipal, rue des Cardonilles et arrivée rue des lavoirs

11h30 défilé du troupeau, des chevaux, des ânes et des calèches dans le village (passage par les lavoirs)

12h repas traditionnel de la transhumance avec réservation conseillée au 04.67.32.60.50

14 h spectacle de danses occitanes avec les Treilles Cazoulines

14h30 Balade nature et patrimoine découverte du village et de l’étang de Vendres et rendez-vous au point info Balades en calèche et à dos d’âne

15h et 16h Démonstration de tonte

Toute la journée Baludik l’esprit de Vénus un jeu de piste gratuit pour toute la famille via l’appli mobile gratuite Baludik

Animation musicale avec la Fanfare Banzai ! .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

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English : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 VENDRES

Local producers’ market, nature walk, nature and pond discovery stand, mini educational farm, wool stand and workshop, herd, horse, donkey and carriage parade through the village, traditional transhumance meal, nature and heritage walk, Baludik game the spirit of Venus and musical entertainment all day long with the Banzai brass band!

L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 VENDRES Vendres a été mis à jour le 2026-04-19 par 34 OT LA DOMITIENNE