SORTIE OISEAUX

Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une balade à l’étang de Vendres pour découvrir la diversité des oiseaux qui peuplent cet environnement naturel préservé. Vous pourrez observer de nombreuses espèces telles que des hérons, des flamants roses, des canards et bien d’autres encore. Un moment de tranquillité pour vous reconnecter avec la nature et admirer le spectacle offert par ces magnifiques oiseaux.

Départ Vendres. Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Prévoir des chaussures de marche et de l’eau. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 6 42 89 33 25 n.schoen@ladomitienne.com

English :

Take a trip to the Vendres pond to discover the diversity of birds that inhabit this unspoilt natural environment. You’ll see herons, flamingos, ducks and many other species.

