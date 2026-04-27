Pélissanne

Fête de la transhumance à Pélissanne

Jeudi 14 mai 2026 de 10h à 11h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 11:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Prenez part à la tradition provençale avec les danses folkloriques du groupe Lou Pelican et le défilé des troupeaux de moutons au cœur même du centre-ville.

Dès 10h, les danses traditionnelles du groupe Lou Pelican viendront animer le Parc Roux de Brignoles.

A 11h, la transhumance débutera place Cabardel et se dirigera vers le Parc Saint-Martin.



Venez nombreux vivre cette journée riche en culture et traditions pastorales ! .

Centre ville Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52

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English :

Take part in Provencal tradition with folk dances by the Lou Pelican group and a sheep parade in the heart of the town center.

L’événement Fête de la transhumance à Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes