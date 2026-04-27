Fête de la transhumance à Pélissanne Pélissanne
Fête de la transhumance à Pélissanne Pélissanne jeudi 14 mai 2026.
Pélissanne
Fête de la transhumance à Pélissanne
Jeudi 14 mai 2026 de 10h à 11h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 11:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Prenez part à la tradition provençale avec les danses folkloriques du groupe Lou Pelican et le défilé des troupeaux de moutons au cœur même du centre-ville.
Dès 10h, les danses traditionnelles du groupe Lou Pelican viendront animer le Parc Roux de Brignoles.
A 11h, la transhumance débutera place Cabardel et se dirigera vers le Parc Saint-Martin.
Venez nombreux vivre cette journée riche en culture et traditions pastorales ! .
Centre ville Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in Provencal tradition with folk dances by the Lou Pelican group and a sheep parade in the heart of the town center.
L’événement Fête de la transhumance à Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Pélissanne (Bouches-du-Rhône)
- Bouches-du-Rhône en Paysages Pélissanne, au fil de l’eau Pélissanne Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Bouches-du-Rhône en Paysages Pélissanne, en vélo entre ville et campagne Pélissanne Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- GR2013 A15 De Pélisanne à La-Fare-les-Oliviers Pélissanne Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Les Apéros des Copains Copains du Sud Pélissanne 2 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : Sortie tout public – sortie famille, MAISON DU VELO, PELISSANNE 10 mai 2026