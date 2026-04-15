Fête de la Transhumance, L’Espérou, Valleraugue (30), Val-d’Aigoual

Fête de la Transhumance 13 et 14 juin L’Espérou, Valleraugue (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Programme :

Samedi 13 juin Soirée des Bergers

Observation du soleil (15h00)

Marche avec le troupeau (16h30 depuis la Halle de l’Espérou)

Repas du terroir sous la Halle de l’Espérou sur réservation 06 03 36 73 06 Conférence sur l’astronomie suivi de l’observation du ciel étoilé à la nuit

Dimanche 14 iuin Fête de la Transhumance

Arrivée des troupeaux, marché, repas du terroir et anlmations gratuites

lnfo : 04 67 64 82 15

Samedi 13 juin à l’Espérou

15h00 Observation de l’astre soleil par la société astronomique de Montpellier.

16h30 Marche avec le troupeau depuis la halle de l’Espérou (chien non autorisé).

20H00 Repas du terroir sous la halle de l’Espérou. Sur réservation, 06 03 36 73 06

21H00 Conférence sur l’astronomie suivi par l’observation du ciel et des étoiles.

Dimanche 14 juin à partir de 9h00 à L’Espérou

Démonstrations animaux : chien de berger, tonte de brebis, ânes, calèche, vache

Marché du terroir : producteurs et artisans locaux, repas Bienvenue à la Ferme

Animations : jeux en bois, manège artisanal, pompons, exposition…

Table ronde à 14h30 : « Les enjeux de la prédation » en présence d’éleveurs, responsables agricoles et élus locaux.

Observation des mouflons : sur le D.986 entre L’Espérou et Val d’Aigoual avec la Fédération des chasseurs

Venez vous AMUSER, PARTAGER, DEGUSTER

Plus d’info : www.sudcevennes.com / 04 67 64 82 15

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L’Espérou, Valleraugue (30) Valleraugue 30 Val-d’Aigoual 30570 Valleraugue Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « valleraugue@sudcevennes.com »}] [{« link »: « http://www.sudcevennes.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/FetedelaTranshumanceenCevennes »}, {« link »: « https://gard.chambres-agriculture.fr/sinformer/circuits-courts/fete-de-la-transhumance-a-lesperou »}]

34ième édition de la Fête de la Transhumance à L’Espérou