Vernègues

Fête de la Transhumance Vernègues

Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Cette année encore, Vernègues respecte la tradition ! La Mairie et l’association Lou Patrimoni Vernegau vous invitent à fêter la Transhumance ensemble une journée dédiée aux traditions pastorales en Provence.

Le Programme



10h Démonstration de chiens de troupeau sur le terrain situé en face du parking de la route d’Alleins

10h45 Départ du troupeau ; il remontera par le chemin de Sainte-Anne puis bifurquera à droite pour redescendre vers le village

11h30 Officialisation de l’adhésion de la commune au collectif Prouvenço

12h Apéritif offert par la Mairie et Lou Patrimoni Vernegau

Il sera suivi d’un grand repas avec plat chaud, accompagnement et dessert. L’eau sera sur les tables, le vin et les autres boissons seront à acheter auprès du Café communal.

15h Après-midi récréatif pour adultes et enfants



Toute la journée, des exposants proposeront leurs produits à la vente et des animations seront ouvertes au public. Un camion à pizzas sera également présent pour les gourmands !



Si vous avez dans vos armoires des costumes provençaux, n’hésitez pas à les porter pour l’occasion. .

Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

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English :

Once again this year, Vernègues respects tradition! The Town Hall and Lou Patrimoni Vernegau invite you to celebrate Transhumance together a daytime dedicated to the pastoral traditions of Provence.

L’événement Fête de la Transhumance Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes