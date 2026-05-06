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Fête de la Vallée Combreux

Fête de la Vallée Combreux

Fête de la Vallée Combreux samedi 27 juin 2026.

Adresse : Route de la Vallée

Ville : 45530 Combreux

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Combreux

Fête de la Vallée

Route de la Vallée Combreux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Grande journée détente, activités sportives, ambiance musicale, et jeux pour toute la famille.   .

Route de la Vallée Combreux 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 44 79 

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English :

L’événement Fête de la Vallée Combreux a été mis à jour le 2026-05-06 par ADRT45