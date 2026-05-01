Fête de la Vigne et du Vin aux Vignerons du Garlaban Les Vignerons du Garlaban Auriol

Auriol

Fête de la Vigne et du Vin aux Vignerons du Garlaban

Samedi 16 mai 2026. Les Vignerons du Garlaban 454 route de Saint-Zacharie Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Envie de partager un moment chaleureux, gourmand et festif ?

Les Vignerons du Garlaban vous ouvrent leurs portes pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Au programme

Visite de la cave (libre de 9h à 15h).

Balade au cœur des vignes (sur inscription 3 créneaux 9h 10h 11h).

Escape Game pour s’amuser entre amis ou en famille (sur inscription 4 créneaux). Payant

Restauration disponible sur place avec le Foodtruck Foodie’s LO Aina pour régaler vos papilles !

Que vous soyez amateur de vin, curieux ou simplement à la recherche d’un bon moment à partager, cette journée est faite pour vous !



Pensez à réserver votre créneau, les places sont limitées ! .

Les Vignerons du Garlaban 454 route de Saint-Zacharie Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 70 70 contact@vigneronsdugarlaban.com

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English :

Want to share a warm, gourmet and festive moment?

The Vignerons du Garlaban open their doors to you for a day of good cheer and conviviality.

L’événement Fête de la Vigne et du Vin aux Vignerons du Garlaban Auriol a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile