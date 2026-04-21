Fête de la Voie Verte à Tours-sur-Marne Tours-sur-Marne

Tours-sur-Marne

Fête de la Voie Verte à Tours-sur-Marne

Esplanade du terrain de foot Tours-sur-Marne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Le Comité des Fêtes de Tours-sur-Marne et l’Association Tours d’Ecoles organisent en partenariat avec la mairie une randonnée à vélo ou à roller le dimanche 17 mai 2026 au départ de l’esplanade du terrain de foot du village.

Cette troisième édition ouverte à tous souhaite accueillir le plus grand nombre de participants pour le simple plaisir de profiter seul, en famille ou entre amis de l’agréable Voie Verte longeant le canal latéral à la Marne. Trois parcours sont proposés au choix en Aller-Retour depuis Tours-sur-Marne. Les participants peuvent partir au moment où ils le souhaitent entre 9h00 et 11h00

Condé-sur-Marne Parcours de 9 km A/R, les participants, après avoir longé le canal depuis Tours-sur-Marne pourront profiter d’une agréable pause à halte nautique de Condé-Sur-Marne avec une jolie vue sur les bateaux amarrés dans le port du village. Le Comité des Fêtes de Condé-sur-Marne proposera des gâteaux et des boissons ainsi que des animations.

Juvigny Parcours de 24 km A/R, les participants passeront devant de magnifiques arbres, une jolie écluse à côté du village de Vraux puis pourront s’arrêter à hauteur de Juvigny pour une petite pause fraîcheur organisée par le Comité des Fêtes de Tours-sur-Marne. Deux possibilités une fois à Juvigny, pousser un peu plus loin pour rejoindre Saint-Martin-sur-le-Pré ou faire demi-tour pour regagner Tours-sur-Marne.

Saint-Martin-sur-le-Pré La dernière portion de la Fête de la Voie Verte est très agréable et porte le trajet aller-retour à 38 km. Il faudra sortir de la Voie Verte sur une centaine de mètres pour atteindre la halle située au coeur du village où la mairie de Saint-Martin-sur-le-Pré proposera à la vente des boissons. Vous pourrez profiter du très beau parc et de ses magnifiques poissons ainsi que de l’espace animalier où se prélassent quelques animaux de la ferme.

Informations diverses

Le parcours est balisé et fléché vers les points de ravitaillement.

Une station de gonflage est à disposition des participants gratuitement.

Cette manifestation est entièrement gratuite. Nous demandons simplement à tous les participants de venir se présenter à l’accueil sur l’esplanade du terrain de foot de Tours-sur-Marne pour que nous puissions donner des explications sur le parcours et compter le nombre de personnes présentes pour l’événement. Des boissons et des gâteaux seront en vente lors des haltes gourmandes.

Animations

Des jeux pour les enfants et les familles seront en accès libre sur l’esplanade du terrain de foot.

Restauration

Au retour de la randonnée sur l’esplanade du terrain de football, les participants trouveront le foodtruck Du Côté de chez Swan qui proposera de succulents burgers. Le Comité des Fêtes proposera à la vente des boissons. Des tables, des bancs et des tonnelles seront installées.

Coordonnées des organisateurs

Cédric Legaigneur Comité des Fêtes de Tours-sur-Marne 07 64 24 97 76

Gaëlle Varnier Association Tours d’Ecoles 06 08 15 31 22 .

Esplanade du terrain de foot Tours-sur-Marne 51150 Marne Grand Est

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English : Fête de la Voie Verte à Tours-sur-Marne

L’événement Fête de la Voie Verte à Tours-sur-Marne Tours-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT de la Marne