Fete de Laboulbene Montpinier Place de la mairie Laboulbène
Fete de Laboulbene Montpinier Place de la mairie Laboulbène jeudi 14 mai 2026.
Laboulbène
Fete de Laboulbene Montpinier
Place de la mairie 24 Route d’Hauterive Laboulbène Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-14
Laboulbene et Montpinier fêtent l’ascension durant 3 jours du jeudi 14 mai au samedi 16 mai
Banda los pastelos orchestre eighty show groupe Manhattan orchestre demichel
Food truck, cochon à la broche et bien plus encore , Rando , Pétanque , manège.
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Place de la mairie 24 Route d’Hauterive Laboulbène 81100 Tarn Occitanie +33 6 73 51 48 28
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English :
Laboulbene and Montpinier celebrate Ascension Day over 3 days from Thursday, May 14 to Saturday, May 16
Banda los pastelos orchestre eighty show groupe Manhattan orchestre demichel
Food truck, spit-roasted pig and much more, hiking, petanque, merry-go-round.
L’événement Fete de Laboulbene Montpinier Laboulbène a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout