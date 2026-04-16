Fete de Laboulbene Montpinier Place de la mairie Laboulbène

Laboulbène

Fete de Laboulbene Montpinier

Place de la mairie 24 Route d’Hauterive Laboulbène Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Laboulbene et Montpinier fêtent l’ascension durant 3 jours du jeudi 14 mai au samedi 16 mai

Banda los pastelos orchestre eighty show groupe Manhattan orchestre demichel

Food truck, cochon à la broche et bien plus encore , Rando , Pétanque , manège.

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Place de la mairie 24 Route d’Hauterive Laboulbène 81100 Tarn Occitanie +33 6 73 51 48 28

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English :

Laboulbene and Montpinier celebrate Ascension Day over 3 days from Thursday, May 14 to Saturday, May 16

Banda los pastelos orchestre eighty show groupe Manhattan orchestre demichel

Food truck, spit-roasted pig and much more, hiking, petanque, merry-go-round.

L’événement Fete de Laboulbene Montpinier Laboulbène a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout