Informations pratiques

Boismont

Fête de l’Agneau

Boismont Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les éleveurs des agneaux « AOP Prés-Salés de la baie de Somme » vous donnent rendez-vous le dimanche 20 septembre pour une journée au grand air !

Au programme transhumance des agneaux suivie d’une sortie en baie, démonstration de chiens de troupeau, repas dégustation ou petite restauration, marché du terroir, exposition et vente de béliers, démonstration de tonte de moutons…

Les éleveurs des agneaux « AOP Prés-Salés de la baie de Somme » vous donnent rendez-vous le dimanche 20 septembre pour une journée au grand air !

Au programme transhumance des agneaux suivie d’une sortie en baie, démonstration de chiens de troupeau, repas dégustation ou petite restauration, marché du terroir, exposition et vente de béliers, démonstration de tonte de moutons… .

Boismont 80230 Somme Hauts-de-France +33 6 81 21 75 69

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English :

The %E9raisers of %AB AOP Pr%E9s-Sal%E9s de la Baie de Somme %BB lambs invite you to join them on Sunday, September 20, for a day in the great outdoors!

On the agenda: the lambs’ transhumance followed by a trip to the bay, a herding dog demonstration, a tasting meal or light refreshments, a local farmers’ market, an exhibition and sale of rams, and a sheep-shearing demonstration….

L’événement Fête de l’Agneau Boismont a été mis à jour le 2022-07-18 par OT DE LA BAIE DE SOMME