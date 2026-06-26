Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête de l’Aigrette

Ile de la Vallée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Romilly en Fête vous invite pour une fin de journée à l’esprit guinguette au bord de l’Aigre.

Jeux, ateliers dessin, concert pop/rock, buvette et petite restauration seront au programme.

Avec la participation de Challenger, d’Oika Oika et de Miss Sakana.

Plus de renseignements par mail ou téléphone. .

Ile de la Vallée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 02 16 30 romillyenfete@gmail.com

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English :

Romilly en F%EAte invites you to enjoy an evening in the spirit of a guinguette on the banks of the Aigre.

The program will feature games, drawing workshops, a pop/rock concert, a refreshment stand, and light refreshments.

L’événement Fête de l’Aigrette Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN