Fête de l’Aigrette Cloyes-les-Trois-Rivières
Fête de l’Aigrette Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 11 juillet 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Fête de l’Aigrette
Ile de la Vallée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Romilly en Fête vous invite pour une fin de journée à l’esprit guinguette au bord de l’Aigre.
Jeux, ateliers dessin, concert pop/rock, buvette et petite restauration seront au programme.
Avec la participation de Challenger, d’Oika Oika et de Miss Sakana.
Plus de renseignements par mail ou téléphone. .
Ile de la Vallée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 02 16 30 romillyenfete@gmail.com
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English :
Romilly en F%EAte invites you to enjoy an evening in the spirit of a guinguette on the banks of the Aigre.
The program will feature games, drawing workshops, a pop/rock concert, a refreshment stand, and light refreshments.
L’événement Fête de l’Aigrette Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN
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