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Fête de l’alimentation et des solidarités Allée Jacqueline Audry Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Allée Jacqueline Audry · Nantes

Fête de l’alimentation et des solidarités Allée Jacqueline Audry Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Allée Jacqueline Audry
Adresse
44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Venez fêter en famille le 1er anniversaire de l’épicerie du Breil

Allée Jacqueline Audry Nantes 44100


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