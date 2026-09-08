Fête de l’alimentation et des solidarités Allée Jacqueline Audry Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Venez fêter en famille le 1er anniversaire de l’épicerie du Breil

Allée Jacqueline Audry Nantes 44100



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