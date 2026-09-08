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Fête de l’alimentation et des solidarités Allée Jacqueline Audry Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Allée Jacqueline Audry · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Venez fêter en famille le 1er anniversaire de l’épicerie du Breil
Allée Jacqueline Audry Nantes 44100
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