Fête de l’AMAP de Fontenilles : rencontre-dédicace avec Julien Revenu et Stéphanie Arc – Stand de livres, Fontenilles, Fontenilles

Informations pratiques

Fête de l’AMAP de Fontenilles : rencontre-dédicace avec Julien Revenu et Stéphanie Arc – Stand de livres Samedi 26 septembre, 15h00 Fontenilles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00

Venez découvrir les AMAP et plus précisément la super AMAP de Fontenilles, l’une des plus importante d’Occitanie !

Il y aura également une table ronde avec Julien Revenu (illustrateur « dans le sens du vivant ») et Stéphanie Arc (autrice « Comment je n’ai pas sauvé la terre »). Une séance de dédicaces aura lieu à l’issue de la rencontre.

Et aussi un stand de livres tout spécialement choisi pour l’occasion !

Fontenilles fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

Table ronde avec Julien Revenu (illustrateur « dans le sens du vivant » et Stéphanie Arc (autrice « Comment je n’ai pas sauvé la terre »). Stand et dédicaces par la librairie.