Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne
Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne samedi 20 juin 2026.
Urrugne
Fête de l’Amicale Adixkideak
2091-2127 Rue de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
14h concert de clôture de fin de saison des élèves
18h démonstration de Karate
18h40 démonstration de Tai Ji
19h démonstration Elsa
19h25 démonstration Eva
19h45 apéritif et mutxikoak avec les traditionnels taloak
21h chorégraphie de danse .
2091-2127 Rue de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 19 77
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English : Fête de l’Amicale Adixkideak
L’événement Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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