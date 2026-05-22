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Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne

Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne

Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2091-2127 Rue de Socoa

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Urrugne

Fête de l’Amicale Adixkideak

2091-2127 Rue de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

14h concert de clôture de fin de saison des élèves
18h démonstration de Karate
18h40 démonstration de Tai Ji
19h démonstration Elsa
19h25 démonstration Eva
19h45 apéritif et mutxikoak avec les traditionnels taloak
21h chorégraphie de danse   .

2091-2127 Rue de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 19 77 

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English : Fête de l’Amicale Adixkideak

L’événement Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque

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