Urrugne

Fête de l’Amicale Adixkideak

2091-2127 Rue de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

14h concert de clôture de fin de saison des élèves

18h démonstration de Karate

18h40 démonstration de Tai Ji

19h démonstration Elsa

19h25 démonstration Eva

19h45 apéritif et mutxikoak avec les traditionnels taloak

21h chorégraphie de danse .

2091-2127 Rue de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 19 77

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English : Fête de l’Amicale Adixkideak

L’événement Fête de l’Amicale Adixkideak Urrugne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque