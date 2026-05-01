Saint-Gondon

Fête de l’Andouille et Vide-Grenier

Saint-Gondon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Fête de l’Andouille et Vide-Grenier Saint-Gondon

Avec le Comité des Fêtes participez à la Fête de l’Andouille avec un Vide-Grenier.

Repas sur place (carte bancaire acceptée)

Fabrication d’une andouille à l’ancienne et vente sur place pour participer à la tombola. Tirage au sort à 17h30.

Participation Harmonie de Coullons

Participation des commerçants et artisans

De nombreux exposants

Tombola pour gagner 100Kg andouille (1X20Kg, 8X10Kg) .

Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 12 07 10 comitedesfetes.stgondon@orange.fr

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English :

Andouille Festival and Garage Sale Saint-Gondon

L’événement Fête de l’Andouille et Vide-Grenier Saint-Gondon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GIEN