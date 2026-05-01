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Fête de l’Andouille et Vide-Grenier Saint-Gondon

Fête de l’Andouille et Vide-Grenier Saint-Gondon

Fête de l’Andouille et Vide-Grenier Saint-Gondon dimanche 17 mai 2026.

Ville : 45500 Saint-Gondon

Département : Loiret

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Saint-Gondon

Fête de l’Andouille et Vide-Grenier

Saint-Gondon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Fête de l’Andouille et Vide-Grenier Saint-Gondon
Avec le Comité des Fêtes participez à la Fête de l’Andouille avec un Vide-Grenier.

Repas sur place (carte bancaire acceptée)
Fabrication d’une andouille à l’ancienne et vente sur place pour participer à la tombola. Tirage au sort à 17h30.
Participation Harmonie de Coullons
Participation des commerçants et artisans
De nombreux exposants
Tombola pour gagner 100Kg andouille (1X20Kg, 8X10Kg)   .

Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 12 07 10  comitedesfetes.stgondon@orange.fr

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English :

Andouille Festival and Garage Sale Saint-Gondon

L’événement Fête de l’Andouille et Vide-Grenier Saint-Gondon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GIEN

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