Fête de l’âne et des animaux de la ferme Roquevaire
Fête de l’âne et des animaux de la ferme Roquevaire vendredi 1 mai 2026.
Roquevaire
Fête de l’âne et des animaux de la ferme
Vendredi 1er mai 2026 de 9h à 18h. Cours Négrel Féraud Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Tout y est pour passer une merveilleuse journée !Familles
Exposants, Foodtrucks, grande paella, défilé de charrettes, balades à dos d’âne, animaux de la ferme.
Possibilité de se restaurer sur place Paëlla sur réservation au 06.62.19.98.77 (20€) par personne avec fromage, dessert et une boisson), grillades, foodtrucks..
En parallèle, un vide-greniers est organisé par la Chorale Saint-Vincent à côté de la mairie. Infos/inscriptions 06.09.50.72.26 06.31.78.95.61
Parking gratuit
Une belle occasion de partager un moment en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et authentique ! .
Cours Négrel Féraud Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Everything is there to spend a wonderful day!
L’événement Fête de l’âne et des animaux de la ferme Roquevaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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