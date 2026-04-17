Roquevaire

Fête de l’âne et des animaux de la ferme

Vendredi 1er mai 2026 de 9h à 18h. Cours Négrel Féraud Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Tout y est pour passer une merveilleuse journée !Familles

Exposants, Foodtrucks, grande paella, défilé de charrettes, balades à dos d’âne, animaux de la ferme.

Possibilité de se restaurer sur place Paëlla sur réservation au 06.62.19.98.77 (20€) par personne avec fromage, dessert et une boisson), grillades, foodtrucks..



En parallèle, un vide-greniers est organisé par la Chorale Saint-Vincent à côté de la mairie. Infos/inscriptions 06.09.50.72.26 06.31.78.95.61





Parking gratuit

Une belle occasion de partager un moment en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et authentique ! .

Cours Négrel Féraud Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Everything is there to spend a wonderful day!

L’événement Fête de l’âne et des animaux de la ferme Roquevaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile