FÊTE DE L’ÂNE Gignac
FÊTE DE L’ÂNE Gignac mercredi 13 mai 2026.
Gignac
FÊTE DE L’ÂNE
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Fête de l’âne
Programme
Mercredi 13 mai
Aubades de 16h à 19h en centre-ville
Sortie de la tête de l’âne
et procession jusqu’au Portalet
19h ~ Départ place de Verdun
Chants occitans avec la Calandreta
et l’Ecole de Musique Vallée de l’Hérault
Apéritif et animation musicale
avec le groupe Millésime by l’AMM
19h30 ~ Place du Cdt Mestre
Guinguette de l’Âne
Buvette et petite restauration
Show spécial 20 ans avec DJ Laurent Pepper
19h30 à 2h ~ Esplanade
Jeudi 14 mai
Aubades à 10h en centre-ville et quartiers
Animation musicale par l’Harmonie
10h ~ Place de Verdun
Guinguette de l’Âne
Buvette ambiance musicale, animations,
paëlla, vente de tee-shirts et accessoires
10h à 20h ~ Place de l’Esplanade
Procession de l’âne
11h30 ~ Devant l’Eglise Saint-Pierre
Sénibelet
12h ~ Place du Planol
Trio vocal occitan Aqueles
14h ~ Esplanade
Sénibelet
16h30 ~ Place de la Victoire
Mix live Guinguette avec DJ Matt Kosta
17h30 ~ Esplanade
DJ Corso de 19h à minuit ~ Pl. de la Victoire
Or Notes Festival
Concert avec Made in Brass
21h ~ Gymnase le Riveral
Vendredi 15 mai
Or Notes Festival
Ateliers funk pour musiciens amateurs
10h à 17h ~ Sonambule
Restitution publique
17h30 ~ Pl. de la Victoire
Inscriptions obligatoires
www.ornotesfestival.fr
Batoucada Yaka Sambalé
19h30 à 20h30 ~ Pl. de l’Esplanade
Soirée DJ Manu
21h à 00h30 ~ Place de l’Esplanade
Samedi 16 mai
Guinguette de l’Âne
Buvette et petite restauration
Ricoune
18h30 à 20h ~ Esplanade
Soirée kitch 90’ 2000’
avec DJ Rodrigo Fernandez (Darock)
20h à 2h ~ Esplanade
Or Notes Festival
Concert de l’Harmonie de Gignac
D. Bougard J. Calves
21h ~ Gymnase le Riveral
Dimanche 17 mai
Or Notes Festival
Restitution publique suivie du
concert des Rogers Brass
17h ~ Place de l’Esplanade
(repli au gymnase en cas de pluie)
Apéritif de clôture des festivités
offert par la municipalité
19h ~ Place de l’Esplanade .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70
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English :
Discover the animations of the Ascension weekend in Gignac from May 17th to 21st!
– Fair on the Jeu de Ballon from Wednesday to Sunday –
L’événement FÊTE DE L’ÂNE Gignac a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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