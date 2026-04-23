Gignac

FÊTE DE L’ÂNE

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Fête de l’âne

Programme

Mercredi 13 mai

Aubades de 16h à 19h en centre-ville

Sortie de la tête de l’âne

et procession jusqu’au Portalet

19h ~ Départ place de Verdun

Chants occitans avec la Calandreta

et l’Ecole de Musique Vallée de l’Hérault

Apéritif et animation musicale

avec le groupe Millésime by l’AMM

19h30 ~ Place du Cdt Mestre

Guinguette de l’Âne

Buvette et petite restauration

Show spécial 20 ans avec DJ Laurent Pepper

19h30 à 2h ~ Esplanade

Jeudi 14 mai

Aubades à 10h en centre-ville et quartiers

Animation musicale par l’Harmonie

10h ~ Place de Verdun

Guinguette de l’Âne

Buvette ambiance musicale, animations,

paëlla, vente de tee-shirts et accessoires

10h à 20h ~ Place de l’Esplanade

Procession de l’âne

11h30 ~ Devant l’Eglise Saint-Pierre

Sénibelet

12h ~ Place du Planol

Trio vocal occitan Aqueles

14h ~ Esplanade

Sénibelet

16h30 ~ Place de la Victoire

Mix live Guinguette avec DJ Matt Kosta

17h30 ~ Esplanade

DJ Corso de 19h à minuit ~ Pl. de la Victoire

Or Notes Festival

Concert avec Made in Brass

21h ~ Gymnase le Riveral

Vendredi 15 mai

Or Notes Festival

Ateliers funk pour musiciens amateurs

10h à 17h ~ Sonambule

Restitution publique

17h30 ~ Pl. de la Victoire

Inscriptions obligatoires

www.ornotesfestival.fr

Batoucada Yaka Sambalé

19h30 à 20h30 ~ Pl. de l’Esplanade

Soirée DJ Manu

21h à 00h30 ~ Place de l’Esplanade

Samedi 16 mai

Guinguette de l’Âne

Buvette et petite restauration

Ricoune

18h30 à 20h ~ Esplanade

Soirée kitch 90’ 2000’

avec DJ Rodrigo Fernandez (Darock)

20h à 2h ~ Esplanade

Or Notes Festival

Concert de l’Harmonie de Gignac

D. Bougard J. Calves

21h ~ Gymnase le Riveral

Dimanche 17 mai

Or Notes Festival

Restitution publique suivie du

concert des Rogers Brass

17h ~ Place de l’Esplanade

(repli au gymnase en cas de pluie)

Apéritif de clôture des festivités

offert par la municipalité

19h ~ Place de l’Esplanade .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70

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English :

Discover the animations of the Ascension weekend in Gignac from May 17th to 21st!

– Fair on the Jeu de Ballon from Wednesday to Sunday –

L’événement FÊTE DE L’ÂNE Gignac a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT