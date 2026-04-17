Fête de l’arbre et de la nature À la découverte du Coteau de Fléac Mairie Fléac

Fléac

Fête de l’arbre et de la nature À la découverte du Coteau de Fléac

Mairie 5 rue de la Mairie Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Depuis la mairie de Fléac en longeant le fleuve jusqu’au logis de Chalonne: découvrez son paysage bâti et naturel, sa biodiversité ainsi que le fleuve Charente et sa gestion par le Département avec le CAUE de la Charente et des services Département.

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Mairie 5 rue de la Mairie Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 95 93 contact@caue16.fr

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English :

From Fléac town hall along the river to the logis de Chalonne: discover the built and natural landscape, its biodiversity and the river Charente and its management by the Département with the CAUE de la Charente and Département services.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature À la découverte du Coteau de Fléac Fléac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême