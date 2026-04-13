Visite du jardin de Badoris, Le jardin de Badoris, Fléac

Visite du jardin de Badoris 6 et 7 juin Le jardin de Badoris Charente

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vous pourrez visiter notre jardins agrémenté de sculptures en acier et flâner à votre guise.

Le jardin de Badoris 51 Route de Badoris, Fléac, Charente, Nouvelle-Aquitaine Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 32 72 13 77 De surprenantes sculptures en métal voisinent avec les plantations, vivaces, annuelles, buissons et arbres apportant une touche d’originalité au jardin.

Superficie : 1 000 m2 Stationnement dans la rue et devant la maison. Accès plats pour personnes à mobilité réduite.

Animaux en laisse.

Vous pourrez visiter notre jardins agrémenté de sculptures en acier et flâner à votre guise.

© DRAC Stéphanie Bérusseau