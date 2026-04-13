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Visite du jardin de Badoris, Le jardin de Badoris, Fléac

Visite du jardin de Badoris, Le jardin de Badoris, Fléac

Visite du jardin de Badoris, Le jardin de Badoris, Fléac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le jardin de Badoris

Adresse : 51 Route de Badoris, Fléac, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Ville : 16730 Fléac

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit

Visite du jardin de Badoris 6 et 7 juin Le jardin de Badoris Charente

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vous pourrez visiter notre jardins agrémenté de sculptures en acier et flâner à votre guise.

Le jardin de Badoris 51 Route de Badoris, Fléac, Charente, Nouvelle-Aquitaine Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 32 72 13 77 De surprenantes sculptures en métal voisinent avec les plantations, vivaces, annuelles, buissons et arbres apportant une touche d’originalité au jardin.

Superficie : 1 000 m2 Stationnement dans la rue et devant la maison. Accès plats pour personnes à mobilité réduite.
Animaux en laisse.
Vous pourrez visiter notre jardins agrémenté de sculptures en acier et flâner à votre guise.

© DRAC Stéphanie Bérusseau

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