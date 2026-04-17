Fête de l’arbre et de la nature -Balade botanique à l’ENS de la Forêt de la Braconne Bois Blanc Rue du Stade Touvre
Fête de l’arbre et de la nature -Balade botanique à l’ENS de la Forêt de la Braconne Bois Blanc Rue du Stade Touvre mercredi 13 mai 2026.
Touvre
Fête de l’arbre et de la nature -Balade botanique à l’ENS de la Forêt de la Braconne Bois Blanc
Rue du Stade Parking 4 Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
À l’occasion de la fête de l’Arbre et de la Nature, venez effectuer une balade dans l’Espace Naturel Sensible de la Forêt de la Braconne en compagnie des compagnons du végétal.
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Rue du Stade Parking 4 Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 31 64 40
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English :
For the Fête de l’Arbre et de la Nature, take a stroll through the Espace Naturel Sensible de la Forêt de la Braconne in the company of our plant companions.
L’événement Fête de l’arbre et de la nature -Balade botanique à l’ENS de la Forêt de la Braconne Bois Blanc Touvre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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