Touvre

La Touvre en fête Touvre

Le pré de la cure Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Du 29 au 31 mai les communes de Touvre, Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre et Gond Pontouvre vous invitent à découvrir, comprendre et jouer avec la Touvre.

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Le pré de la cure Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 50 46

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English :

From May 29 to 31, the communes of Touvre, Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre and Gond Pontouvre invite you to discover, understand and play with the Touvre.

L’événement La Touvre en fête Touvre Touvre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême