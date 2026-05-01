Lascaux

Fête de Lascaux

Lascaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Fête de Lascaux à partir de 15h.

Structure gonflables, chamboule tout, pêche aux canards, jeux en bois pour petits et grands…

20h30 Repas animé & dansant entrecôtes frites 22€ adultes et 12€ enfants (6 à 10 ans) sur inscription 06 88 73 91 35

Tombola 2€ pour panier garni. .

Lascaux 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 91 35

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English : Fête de Lascaux

L’événement Fête de Lascaux Lascaux a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme