Ségur

Fête de l’Ascension

Ségur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Dès 8h Salle des fêtes/village. Déjeuner Tripoux/Tête de Veau du Club de quilles. 9h Randonnée. A partir de 10h Ball Trap. 14h course enfants. 17h Trail l’Ascensionn’elle (inscription Tickrace.com). 19h Podium et repas Chou Farci 17€ avec G.FRIC

Déjeuner des quilles à partir de 8h jusqu’à 12h (2 formules proposées)

Randonnée libre à partir de 9h, départ de la salle des fêtes

Ball Trap tout au long de la journée

Fête foraine (auto-tamponneuses, pêche aux canards, tir à la carabine, …)

Tombola

Stand de glaces proposé par l’APE

Buvette tout au long de la journée

Trail l’Ascensionn’elle à 17h Inscription et infos pratiques sur https://www.tickrace.com/courses/l-ascension-elle-segur-2026

Courses pour les enfants à partir de 14h

Pour clôturer la fête en beauté, le comité te propose un au tarif de 17€ sans réservation avec au menu Quiche Chou farci de l’Hôtel du Viaur/ Fromages Flan pâtissier de chez Yoann Roumieux Formule enfant possible au tarif de 12€. La soirée sera animée par Guillaume Fric. .

Ségur 12290 Aveyron Occitanie

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English :

From 8 a.m. Salle des fêtes/village. Tripoux/Calf’s head lunch from the Bowling Club. 9 a.m. Walk. From 10am Ball Trap. 14h children’s race. 5pm Ascensionn’elle trail (Tickrace.com registration). 19h Podium and meal Chou Farci 17? with G.FRIC

L’événement Fête de l’Ascension Ségur a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)