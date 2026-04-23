Fête de l’Ascension Ségur
Fête de l’Ascension Ségur jeudi 14 mai 2026.
Ségur
Fête de l’Ascension
Ségur Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Dès 8h Salle des fêtes/village. Déjeuner Tripoux/Tête de Veau du Club de quilles. 9h Randonnée. A partir de 10h Ball Trap. 14h course enfants. 17h Trail l’Ascensionn’elle (inscription Tickrace.com). 19h Podium et repas Chou Farci 17€ avec G.FRIC
Déjeuner des quilles à partir de 8h jusqu’à 12h (2 formules proposées)
Randonnée libre à partir de 9h, départ de la salle des fêtes
Ball Trap tout au long de la journée
Fête foraine (auto-tamponneuses, pêche aux canards, tir à la carabine, …)
Tombola
Stand de glaces proposé par l’APE
Buvette tout au long de la journée
Trail l’Ascensionn’elle à 17h Inscription et infos pratiques sur https://www.tickrace.com/courses/l-ascension-elle-segur-2026
Courses pour les enfants à partir de 14h
Pour clôturer la fête en beauté, le comité te propose un au tarif de 17€ sans réservation avec au menu Quiche Chou farci de l’Hôtel du Viaur/ Fromages Flan pâtissier de chez Yoann Roumieux Formule enfant possible au tarif de 12€. La soirée sera animée par Guillaume Fric. .
Ségur 12290 Aveyron Occitanie
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English :
From 8 a.m. Salle des fêtes/village. Tripoux/Calf’s head lunch from the Bowling Club. 9 a.m. Walk. From 10am Ball Trap. 14h children’s race. 5pm Ascensionn’elle trail (Tickrace.com registration). 19h Podium and meal Chou Farci 17? with G.FRIC
L’événement Fête de l’Ascension Ségur a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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